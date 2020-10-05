5 октября в 18:00 — финал конкурса «Музыкастинг 3.0».

Пройдя строгий отбор более чем из 5500 претендентов и серию полуфиналов, за главный приз будут бороться шесть участников. Счастливчика ждёт реактивный старт карьеры в шоу-бизнесе и всё, что нужно начинающему музыканту: запись сингла, его последующая ротация в эфире станции, контракт с лейблом, съёмка видеоклипа и гарантированная возможность выступления на популярных фестивалях VK Fest и «ЖАРА».

Победителя выберут слушатели «Нового Радио» и авторитетное жюри, в состав которого вошли звёздные эксперты: Дима Билан, Артик (Artik & Asti), Мари Краймбрери, ELMAN, директор по стратегическим коммуникациям социальной сети ВКонтакте Константин Сидорков, сооснователь лейбла Zhara Music Бахтияр Алиев (Bahh Tee) и генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов.

Состязания будут проходить в прямом эфире и транслироваться на портале «Нового Радио» — за победу поборются коллективы из Красноярского края, Томска, Жуковского, Екатеринбурга и Москвы.