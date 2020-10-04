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Системно переводить школы на удаленку не планируют. Сейчас на карантине лишь 3%

Общество
13:49, 04 октября 2020

Системно переводить школы на удаленку не планируют. Сейчас на карантине лишь 3%
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В Министерстве просвещения сказали, что как федеральная структура пока не намерены централизованно объявлять карантин в школах и переводить обучение на дистанционный формат, «потому что ситуация как с коронавирусом, так и с ОРВИ сегодня различная и в регионах, и в муниципалитетах». Об этом в эфире радио «Комсомольская правда заявил» Виктор Басюк, занимающий позицию замминистра (цитата по ТАСС).

«Сегодня примерно 3% школ от общего количества (...) находятся на карантине», — пояснил он, отметив, что только за первую неделю сентября в учебных заведения коронавирусом заразились более тысячи сотрудников образовательной сферы. Об этом ранее сообщали СМИ со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

«Действительно, сегодня те цифры, которые вы привели, подтверждаются. Но при этом Роспотребнадзор отмечает, что количество заболеваний учителей находится в норме и достаточно стабильно», — ответил замглавы Минпросвещения на вопрос ведущего.

Он также подчеркнул, что особенно важно сейчас перевести на удаленку преподавателей старше 50 лет.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Самоизоляция

Рубрика: Общество

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