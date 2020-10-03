В Минобороны опровергли причастность флота к загрязнению Авачинского залива

Штаб Тихоокеанского флота заявил, что военная организация не может иметь отношения к факту загрязнения участка Авачинского залива на Камчатском крае.

Ранее сообщалось, что местные жители жалуются на ожоги кожи и глаз от соприкосновения с водой, а на берег Халактырского пляжа выброшены трупы тысяч местных водных обитателей.

Пробы воды с пляжа показали наличие фенола и нефтепродуктов в воде. Но в организации, подведомственной Министерству обороны, отмечают, что с июня на полигоне «Родыгино» не проходило никаких учений, пишет «Интерфакс». В Авачинском заливе, на территории, прилегающей к упомянутому пляжу, никаких военных подготовок кораблей не проводилось.

Не было и крупных перевозок нефтепродуктов кораблями ВМФ. Также утверждается, что в военных горюче-смазочных материалах не используется фенол, обнаруженный в пробах.

В Минобороны выразили готовность помочь в устранении загрязнения водного массива при соответствующем обращении со стороны краевой администрации.