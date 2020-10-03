В Амурской области задержан мужчина, стрелявший из пневматики по школьникам

В городе Сковородино Амурской области задержан мужчина, который стрелял по несовершеннолетним из спортивного пневматического ружья. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление СКР.

Мужчина 30 сентября произвел несколько выстрелов в сторону подростков, гулявших по спортивному стадиону. Причиной для разбирательства стало видео, где школьник демонстрирует патрон, который попал ему в живот.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Уже допрошены очевидцы произошедшего и осмотрено место происшествия. В ближайшее время будет определена мера пресечения для задержанного.