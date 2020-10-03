Российских сирот смогут отдавать на усыновление в Израиль

Усыновление и удочерение российских детей может стать доступным для граждан Израиля, пишет «Интерфакс».

Правительство одобрило законопроект о ратификации договора между РФ и Израилем в сотрудничестве в сфере усыновления и удочерения. Так, кабмин постановил внести документ на рассмотрение в Госдуму.

Документ предусматривает дополнительные защитные меры при международном усыновлении.

При этом подразумевается, что договор не будет бессрочным. Каждый раз он заключается на пять лет, а по истечении периода перезаключается снова. В случае, если одна из сторон намерена прекратить участие в договоре, она должна будет через дипломатические ресурсы уведомить об этом за полгода.