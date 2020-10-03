Дело Славиной, подлог у Ефремова и госпитализация Трампа. Новости к утру 3 октября

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов обратился к генпрокурору с требованием провести проверку после гибели редактора нижегородского издания «КозаПресс» по статье о доведении до самоубийства. Тело Ирины Славиной было обнаружено у здания МВД Нижнего Новгорода вчера днем. Причиной для обращения стала запись Ирины в Facebook, передает «Интерфакс».

Портал «Время Н» сообщает, что к месту трагедии нижегородцы вечером 2 октября принесли цветы и свечи.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)

В подмосковных Котельниках уволен участковый, который подготовил поддельную справку в деле актера Михаила Ефремова. Речь идет о справке, из-за которой супругу погибшего в ДТП Сергея Захарова не признавали потерпевшей. Согласно документу, женщина всего лишь сдавала Захарову койкоместо. Сотрудника уволили по отрицательным мотивам, а его начальники привлечены к дисциплинарной ответственности, заявили в пресс-службе главка по Московской области.

Действующий президент США Дональд Трамп направлен на несколько дней в военный госпиталь в связи с заболеванием коронавирусом. Известно, что ему сделали инъекцию с антителами против коронавируса, передает «РИА Новости». Накануне, 2 октября, Трамп сообщил, что последние тесты у него и его супруги дали положительный результат.