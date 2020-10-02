Юного тольяттинца пригрозили поставить на учет за публикацию расписания в соцсетях

В Тольятти ученика 8 класса и его родителей в школе №45 вызвали к директору. Причиной тому стала публикация в одном из городских сообществ в соцсети «ВКонтакте» расписания уроков. Школьник выложил список занятий из десяти предметов в один день, сопроводив снимок комментарием: «Это нормально?»

Директор школы заявила, что юноша разгласил персональные данные — под названиями предметов были фамилии педагогов, а они не давали разрешения на публикацию сведений о них. За это ученику пригрозили постановкой на учет в инспекции по делам несовершеннолетних, пишет «Idel.Реалии».

При этом на сайте школы указаны имена всех педагогов, включая сведения об их образовании и рабочем стаже. В министерстве образования Самарской области не стали комментировать ситуацию.