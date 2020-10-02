В Уфе оштрафовали главреда за подтвержденную новость о местах на кладбище

В Башкирии главреда местной редакции «Коммерсантъ-Уфа» Наталью Павлову оштрафовали на 30 тысяч рублей за публикацию о заготовке тысячи мест на Северном кладбище города.

Обвинение основывалось именно на поправке к статье о злоупотреблении свободой СМИ, где запрещено распространение заведомо недостоверной информации, которая может повлиять на общественную безопасность. Примечательно, что разбирательство велось по тексту, информация в котором была подтверждена двумя официальными источниками. Они же цитируются в тексте.

В суде были предоставлены объяснения МБУ «Комбинат спецобслуживания» и пресс-секретаря администрации Уфы. Заявлялось, что информация, опубликованная в СМИ, достоверная, и на кладбищах всегда заготавливается по тысяче могильных мест вне зависимости от эпидемиологической ситуации.

Тем не менее суд приговорил сотрудницу редакции к штрафу. Наталья Павлова намерена обжаловать приговор, пишет Mkset.

За эту же новость о тысяче могил были оштрафованы главред ИА «Башинформ» и главред портала ProUfu.