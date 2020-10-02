Ограничения точно будут: эксперт рассказал, какие новые запреты стоит ждать жителям Москвы

Судя по всему, сейчас уже мало кто сомневается в реальности реализации сценария, при котором в Москве будет введен новый карантин в связи со второй волной пандемии. Риторика столичного градоначальника Сергея Собянина, других высокопоставленных чиновников, а также постепенный рост статистики заболеваемости уже не просто вызывают тревогу у тех, кто опасался подобного исхода, а всерьез заставляет москвичей задуматься о том, как пережить очередной непростой период в своей жизни.

К примеру, как считает член ОП РФ, глава Центра политических и социальных исследований «Аспект» и политик Георгий Федоров, жителям столицы следует ожидать усиления ограничительных карантинных мер уже к ноябрю.

«Ограничения введут – это уже факт», – приводит слова эксперта РИА «Новый День».

При этом Федоров подчеркивает, что столичные власти вряд ли решатся вводить настолько же жесткие меры, как во время весеннего карантина. Однако определенные ограничения начнут вводиться уже сейчас.

Кроме того, политик допускает повторное введение в Москве электронных пропусков, напоминая, что весной 2020 года столичная администрация инвестировала крупную сумму в работы по созданию и внедрению данной системы. При этом Федоров отмечает, что новые ограничения могут напрямую отразиться на экономике столицы и ее политической жизни. Скорее всего, убежден специалист, любые политические действия, вроде пикетов, шествий и митингов, будут ограничены городскими властями по максимуму, поскольку это удобно для них. Зато более масштабный осенний комплекс мер может нанести серьезный ущерб по представителям среднего и малого бизнеса, попутно увеличив потери столичного бюджета.

«Пока московская мэрия не будет торопиться с полными ограничениями, как это было весной, потому что это может спровоцировать рост недовольства действиями властей среди горожан и привести к большому общественному резонансу. Но ограничения точно будут», – считает член Общественной палаты.

Федоров при этом высказал предположение о том, что в этот раз столичные власти могут остановить выбор на таких ограничениях, как дистанционный режим образования, изоляция пожилых граждан, а также введение ограничений на проведение массовых мероприятий.

«Удаленный режим, связанный с образованием, не так сильно бьет по экономике. Полагаю, все ограничения, которые не угрожают экономике, могут ввести довольно быстро. А вот те, которые имеют негативные последствия для экономики и рискуют превратить ситуацию в неконтролируемую, их постараются оттянуть до последнего», – добавил он.

В то же время эксперт допускает, что в случае возникновения какой-либо критической ситуации, администрация Москвы может пойти и на крайние меры, попутно предупреждая, что второй волны жесткой изоляции не вынесет даже экономика такого богатого региона, как Москва и Подмосковье.

«Огромное количество граждан просто лишится работы, это грозит настоящим социальным кризисом, когда у людей не хватает денег ни на что, они могут выплеснуть свое недовольство на улицы. Разумеется, чиновники будут пытаться использовать ограничения и в политической сфере, но, как мне кажется, пока они не рассматривают вопрос о полных ограничениях», – подчеркнул Федоров.

Напомнил Федоров и о том, что у столичных властей уже есть полный набор готовых форматов для изоляции, которые были обкатаны на практике во время первого карантина.

«Большие деньги Москва уже вложила в систему пропусков и штрафов. Полагаю, все эти механизмы или какую-то их часть могут снова ввести», – добавил он.

Более того, специалист подчеркнул, что имеет в виду именно систему электронных пропусков, однако предполагает, что они будут введены не для всех жителей города, а лишь для отдельных предприятий или социальных групп населения.