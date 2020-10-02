На Алтае требуют посадить экс-замминистра за взятку ремонтом квартиры

В судебную коллегию по уголовным делам Алтайского краевого суда внесена апелляция по делу бывшего заместителя министра здравоохранения Елены Кравец за получения взятки в форме ремонта квартиры.

Ранее Кравец была приговорена к штрафу в размере 4,5 миллионов рублей и лишена права занимать ряд руководящих должностей на срок 5 лет, передает «Медвестник».

Заместитель министра отвечала за лекарственное обеспечение и за вознаграждение поспособствовала заключению 132 контрактов с конкретным юридическим лицом. За это она получила ремонт и различную бытовую технику в объеме 2,2 миллионов рублей.

В прокуратуре посчитали назначенное наказание недостаточным. гособвинитель требует для Кравец реальный срок, а штраф увеличить десятикратно.