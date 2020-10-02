Капитан судна, взорвавшегося в Бейруте, не согласен с запросом на свой арест

Ливанские власти обратились к Интерполу с запросом на арест двух граждан РФ. Это связано с разбирательством по факту взрыва судна в порту Бейрута.

Суд передал дело в государственную прокуратуру, которая и обратилась в Интерпол, пишет «Настоящее время» со ссылкой на NNA. Преследовать планируют владельца и капитана судна Rhosus.

Напомним, взрыв в порту Бейрута произошел днем 4 августа. Судно с аммиачной селитрой находилось там с 2014 года. Оно было арестовано. Мощный взрыв произошел во время сварочных работ. Более 150 человек погибли, около 5 тысяч граждан ранены, десятки людей до сих пор не найдены, а 250 тысяч человек лишены крова. Взрыв повредил здания в радиусе десяти километров.

Капитан судна Борис Прокошев в комментарии ТАСС заявил, что пока не видел официальных уведомлений и не проинформирован об их сути. Тем не менее он готов оспорить все претензии.

«Даже если бы доставка селитры была произведена нами в 2013 году злономеренно, то почему представители Ливана на протяжении шести лет его держали на причале?» — сетует Прокшев. Он поясняет, что бейрутский агент не давал вывести груз, пока не будут оплачены портовые сборы.

Инспектор Международной федерации транспортников в Новороссийске Ольга Ананьина также подтвердила, что сотрудники судна не могут быть ответственных за произошедшее. «Капитан - это наемный работник: судно перевозит груз, но переговоры о судне ведутся между судовладельцем, грузоотправителем и грузополучателем», — объяснила Ананьина.