Гращенков раскрыл истинную цель повторного карантина и назвал три возможных сценария второй волны

Вторая волна коронавируса и возможное введение повторного карантина – это то, чего сегодня, без преувеличения, опасается подавляющее большинство россиян. И если прежде у граждан был шанс обрести какое-то внутреннее спокойствие благодаря заявлениям властей о том, что новые ограничительные меры в высоких кабинетах никто даже не рассматривает, то сейчас поводов для тревоги предостаточно. Во-первых, растет статистика заболеваемости, кроме того, представители власти, начиная от мэра Москвы Сергея Собянина, заканчивая главой Роспотребнадзора Анной Поповой и лично президентом Владимиром Путиным, своими заявлениями неоднократно намекали на возможность реализации столь негативного сценария.

Возможно, именно по этой причине эксперты все чаще заявляют, что россиянам следует готовиться не только ко второй волне пандемии, но и к введению определенных ограничительных мер. Единственным открытым вопросов здесь остается лишь то, насколько жесткими окажутся новые ограничения и сохранят ли россияне возможность нормально работать, получать доход и, разумеется, кормить семьи.

Более того, известный российский политолог и глава Фонда исследования электоральных процессов Илья Гращенков считает, что избежать карантина, скорее всего, действительно не получится. При этом будущим ограничениям он склонен придавать политический окрас, считая их возможным инструментом в руках властей для решения целого ряда задач, в том числе перевода государственной структуры и национальной экономики на принципиально новые рельсы. Как утверждает эксперт, судя по заявлениям столичного градоначальника Сергея Собянина, карантин все же будет введен.

«Впрочем, пока неясно, какой именно из сценариев власти планируют задействовать. На данный момент таких сценариев три. Самый жесткий, который можно сравнить с режимом ЧП – меры в данном случае могут быть еще жестче, чем во время весеннего карантина. Средний сценарий – то же, что и весной, с некоторыми дополнениями. И самый легкий – закрытие ряда заведений и школ, но сохранение возможности работать и водить детей в детские сады. Какой именно вариант будет выбран при возможном объявлении нового карантина, зависит от целого ряда факторов, в том числе от борьбы на верхах. Если группа Собянина будет выступать за реализацию среднего или жесткого сценария, то группа «сислибов» (системные либералы, – прим. ред.) вместе с примкнувшим к ним премьером Мишустиным, будет настаивать на самом легком варианте», – убежден Гращенков.

Политолог при этом утверждает, что вторую волну не смогут пережить многие представители малого бизнеса, подчеркивая, что еще не подсчитан ущерб от первой волны, поскольку на данный момент многие продолжают терпеть убытки и могут быть закрыты еще до конца текущего года. Но вторая волна будет, по мнению Гращенкова, еще более разрушительной.

«Вторая волна – это контрольный выстрел по МСБ (малый и средний бизнес, – прим. ред.), оправиться от которого уже не выйдет. Именно по этой причине правительство Мишустина переживает, поскольку может вымереть целый пласт налоговой базы, свыше 100 тысяч предприятий, если не больше. Это приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет и спровоцирует колоссальный рост безработицы, что также ухудшит и политическую обстановку», – добавил он.

При этом политолог не исключает, что удар по малому и среднему бизнесу может преследовать идеологические цели.

«В рамках концепции возвращения к системе государственного социал-капитализма, средний и малый бизнес воспринимаются как конкуренты и классовые враги. По этой причине перевод экономики на государственные рельсы может являться частью масштабной стратегии, а все коронавирусные ограничения благоприятно влияют на подобные процессы. К примеру, когда в том или ином регионе закрывается определенная часть предприятий малого и среднего бизнеса, их активы переходят дочерним структурам крупных федеральный финансовых групп, а подавляющее большинство их сотрудников вынуждены перейти работать на предприятия этих групп, соглашаясь на снижение своего статуса и уровня зарплаты, а также с последующей привязкой к бюджету. Это позволяет заметно снизить политические риски, поскольку превращает мелких предпринимателей в зависимых от государства бюджетников», – добавил эксперт.