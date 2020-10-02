Экологи выступили против создания на территории зеленых зон Москвы микро-ООПТ

Накануне, 1 октября, в центре столицы состоялась акция против политики городских властей по ликвидации зеленых зон.

Активисты прошли по Тверской, Арбату, Бульварному Кольцу. Обвинения прозвучали в адрес Сергея Собянина и Петра Бирюкова. Преступным, по мнению протестующих, действиям столичных властей по созданию на территории московских зеленых массивов 18 микро-ООПТ с фактическим разрешением коммерческого освоения оставшихся территорий необходимо дать экспертную правовую оценку, передает Telegram-канал «Новый век».

Экоактивисты пытаются привлечь к ситуации внимание представителей власти и столичной общественности: по данным специалистов, нехватка зеленых насаждений в Москве достигает критических масштабов.