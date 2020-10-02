Депутат предложила дать одному из родителей отпуск на время внеплановых каникул

Решение московских властей провести двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября может негативно отразиться на безопасности детей из младших классов, которые могут остаться дома одни, это следует из слова депутата Госдумы от ЛДПР Елены Строковой. Она считает необходимым отправить одного из родителей младшеклассников в оплачиваемый отпуск на время каникул.

Депутат отмечает, что это будет особенно кстати, если родитель воспитывает детей один.

«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребёнка (с первого по четвёртый класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул, — приводит слова парламентария RT. — Введение оплачиваемого отпуска для одного из родителей позволит обезопасить ребёнка в подобный период».

Соответствующее предложение Строкова направила министру труда и социальной защиты Антону Котякову, а также вице-премьеру Татьяне Голиковой.