"Ч.Т.Д.": Симоньян обещала 1 октября выпустить новое шоу, но этого не случилось

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян 22 сентября анонсировала выход её нового шоу «Ч.Т.Д.» на YouTube, но этого не произошло. 1 октября, когда передача должна была появиться, её не удалось найти ни на видеохостинге, ни на телеканале. На это обратил внимание Znak.com.

«1 октября я запускаю свое шоу "Ч.Т.Д." на ютюбе, в котором буду отвечать на вопросы своих подписчиков», — обещала Симоньян. По её словам, ключевым условием для того, чтобы задать вопрос должна была стать трехмесячная подписка на её YouTube или RT. Задать вопросы можно было до 28 сентября.

Сама Симоньян комментировать отсутствие шоу не стала.