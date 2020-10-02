Михаил Прохоров // фото: Global Look Press

Прохоров возвращается на лыжню?
Александр Овечкин // фото: Global Look Press

На день рождения Овечкина оборудование свозили автобусами
Фото: Instagram

Шура Би-2 и Nirvana представили проект с Чиповской, Агутиным, Монеточкой. Видео
Евгений Плющенко // фото: Global Look Press

Семья Плющенко угрожает Тутберидзе штрафом. При этом его самого ищут приставы
В центре внимания
Фото: пресс-служба фестиваля
Планы на выходные: Московский международный кинофестиваль и всемирный день защиты животных
Крыша для олигарха и общая родня: как связаны Самвел Карапетян и Владимир Колокольцев
"Свободу ощущали особенно остро": Ольга Журавлева – о работе на "Эхе" в 90-е

Новости дня

02 октября, пятница

[17:53]Сгоревшая нижегородская журналистка обвинила в своей смерти Российскую Федерацию
[17:14]"Новый век": Путин не станет менять дату проведения думских выборов
[17:08]С сайта госуслуг убрали запрос на замену паспорта в связи со сменой пола
[16:34]Кадыров "подарил идею" Навальному об альтернативном заказчике отравления
[16:21]Экологи выступили против создания на территории зеленых зон Москвы микро-ООПТ
[16:09]Мужчина отработает 300 часов за рассылку интимных фото экс-супруги
[15:55]SMS-рассылка от МВД Беларуси испугала сторонников Лукашенко и превратилась в мем
[15:40]Юного тольяттинца пригрозили поставить на учет за публикацию расписания в соцсетях
[14:58]"Ч.Т.Д.": Симоньян обещала 1 октября выпустить новое шоу, но этого не случилось
[14:58]Мясников, Навальный и омский профсоюз медиков обменялись обвинениями
[14:38]"Собеседник" – лидер подписки
[14:18]Макрон пообещал избавить Францию от радикального исламизма
[13:50]27 жителей Якутии заразились ковидом на встрече с народным целителем
[13:33]Деятельность Навального одобряет каждый пятый, но его антирейтинг в 2,5 раза выше
[13:02]Капитан судна, взорвавшегося в Бейруте, не согласен с запросом на свой арест
[12:37]В правительстве нехотя допустили новое введение карантина
[12:06]Беларусь вводит свои санкции против представителей ЕС, не называя их имен
[11:53]В Уфе оштрафовали главреда за подтвержденную новость о местах на кладбище
[11:34]МИД Беларуси: ЕС в ловушке иллюзорной картинки перманентной "борьбы добра со злом"
[11:08]Найденный у Трампа коронавирус снизил мировые цены на нефть и курс доллара
[10:53]В Анапе протестировали подводную инвалидную коляску
[10:42]Эрдоган считает недопустимым заявление Путина, Трампа и Макрона по Карабаху
[09:59]На Алтае требуют посадить экс-замминистра за взятку ремонтом квартиры
[09:44]Депутат предложила дать одному из родителей отпуск на время внеплановых каникул
[09:23]Главврач Коммунарки о коронавирусе: "Ситуация становится все серьезнее"
[08:46]Студенты на замену, санкции от ЕС, наемники в Карабахе. Главное к утру 2 октября
[08:07]У Дональда Трампа и его жены Меланьи подтвержден коронавирус
[07:42]Мэрия требует перевести на удаленку не 30, а 50% людей. Это только про офисы

01 октября, четверг

[22:00]В соцсети заблокировано сообщество, где роженицы предлагали усыновить их детей
[21:35]МИД Украины выступил против призыва крымчан в армию РФ
[20:52]Пушкина обратилась к Краснову из-за слухов об аресте отцов-геев, оплативших ЭКО
[19:51]МВД РБ просит белорусов через смс "не допускать ошибок"
[19:00]Собянин: В случае наплевательского отношения высока вероятность жесткого карантина
[18:39]Москалькова настояла на возбуждении дела в связи с отравлением Навального
[18:12]У Мосметро требуют продлить работу центра мобильности для людей с инвалидностью
[17:35]Против школьницы, подписанной на паблик о "Колумбайне", не будут заводить дело
[16:35]Навальный намерен заставить Пескова через суд доказать слова о причастности к ЦРУ
[15:53]СК будет арестовывать мужчин, которые взяли детей через суррогатное материнство
[15:51]Рестораны и кафе просели на четверть из-за эпидемиологического роста
[14:58]В Нижнем Новгороде с утра проводят обыски в квартирах семи активистов

Фото: depositphotos
Настаивайте на своем! Рецепты традиционных наливок, греющие душу и тело
Фото: depositphotos
Кинорецепт: "Осенний марафон" за картошечкой с грибочками
Фото: depositphotos
Рецепт: что делать с урожаем кабачков
Фото: depositphotos
Уютный креатив: баклажаны, фаршированные куриной грудкой и болгарским перцем
Фото: depositphotos
Рецепт. Осторожно – персики на гриле!
Фото: Global Look Press
Неунылая пора: 5 способов не поддаваться осенней хандре
Фото в статье: пресс-служба СТС
Осень – не время для хандры! Три оригинальных рецепта блюд, напоминающих о лете
Фото: Global Look Press
Полеты из Перми в Барселону и парковка в Нижнем Новгороде: что обсуждали в Сети
Фото в статье: depositphotos
Топ рецептов на все времена года: рулетики с беконом и куриные грудки с персиком
Фото в статье: depositphotos
Паста без границ: топ-3 рецепта из жизнерадостной Италии
sobesednik logo

"Ч.Т.Д.": Симоньян обещала 1 октября выпустить новое шоу, но этого не случилось

Общество
14:58, 02 октября 2020

"Ч.Т.Д.": Симоньян обещала 1 октября выпустить новое шоу, но этого не случилось
Маргарита Симоноьян // Фото: Global Look Press
Маргарита Симоноьян // Фото: Global Look Press

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян 22 сентября анонсировала выход её нового шоу «Ч.Т.Д.» на YouTube, но этого не произошло. 1 октября, когда передача должна была появиться, её не удалось найти ни на видеохостинге, ни на телеканале. На это обратил внимание Znak.com.

«1 октября я запускаю свое шоу "Ч.Т.Д." на ютюбе, в котором буду отвечать на вопросы своих подписчиков», — обещала Симоньян. По её словам, ключевым условием для того, чтобы задать вопрос должна была стать трехмесячная подписка на её YouTube или RT. Задать вопросы можно было до 28 сентября.

Сама Симоньян комментировать отсутствие шоу не стала.

Теги: #Пропаганда

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Фото: Андрей Струнин

Общество

Ограничения точно будут: эксперт рассказал, какие новые запреты стоит ждать жителям Москвы
Global Look Press

Общество

С сайта госуслуг убрали запрос на замену паспорта в связи со сменой пола
Нет изображения

Общество

Экологи выступили против создания на территории зеленых зон Москвы микро-ООПТ
Политика
"В Кремле знают, что Путин скоро уходит": Соловей рассказал о планах элит в России
Флейтистка, очаровавшая толпу: Мария Колесникова – символ минских протестов
Путин подвержен огромному влиянию: Потапенко рассказал о трудностях российского президента
Навальный дал первое интервью: "Германия стала для меня особенной страной"
Общество
Ограничения точно будут: эксперт рассказал, какие новые запреты стоит ждать жителям Москвы
Гращенков раскрыл истинную цель повторного карантина и назвал три возможных сценария второй волны
Люди "сошли с ума": СМИ рассказали, в каких объемах скупается "лекарство от COVID-19" за 12 тысяч
Голод, смерти и COVID-19: что еще напророчил индийский вундеркинд, предсказавший пандемию
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Возможно, снимать будут сами актеры на мобильники, а режиссеру останется только командовать ими по видеосвязи. Что характерно, в те же сроки планировали провести свои космосъемки Илон Маск и NASA, присмотревшие на главную роль пожилого Тома Круза. То есть у них скорее будет про зомби, чем про спасение Вселенной.

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

И пока в России и ее окрестностях не вспомнят об этих старых советских правилах, боюсь, нам не видать Нобелевской премии мира. Потому что миротворцы не рождаются в сумрачных пространствах, где даже самого упертого праведника легко превратить в зверя, задав ему вопрос, чей Карабах, чей Крым... и далее, боюсь, везде

Кушанашвили Отар

Кушанашвили
Отар

Зачем демонизировать Аллу Борисовну? Но в нашей местности все любят прикинуться жертвами – от Ефремова до Марии Захаровой. Всегда можно сказать: «Мою карьеру загубила Алла из ревности и зависти, и вот из-за этой старой карги я и прозябаю!» Все эти истории идут от патентованных неудачников

Культура и ТВ
"Меня спасла кошка": певица Юлия Чичерина попала под ракетный обстрел в Карабахе
"Не знала, кто такой Стрельцов": Милославская – о своей работе в проекте Учителя
Московский кинофестиваль Михалкова стартовал с фильма о расизме с гей-эпизодом
Кортнев, Макаревич и Быков смогли провести запрещённый фестиваль в Москве
Шоу-бизнес
"У многих закончились кубышки": пандемия заставила Олесю Судзиловскую рыбачить
"Я самая счастливая мама": у Рудковской и Плющенко родился сын
"Как страшно! Боря Моисеев обездвижен": Кравец заявила, что артист "совсем плох"
"Кабаниха страшная!": фото жирной Канделаки обрадовало злую Собчак

Здоровье
Для развития сострадания нужно чаще играть в куклы
Создан уникальный датчик, распознающий COVID-19 за 10 минут
"Мало не покажется": эксперты об опасностях российского "лекарства от коронавируса"
Пандемия вызвала всплеск женского алкоголизма
Туризм
С 1 октября авиакомпании взвинтят цены на провоз багажа
Улетное настроение: россиянам разрешили отдыхать в Египте, ОАЭ и на Мальдивах
"Закроют Турцию, откроют Египет": туроператоры остановили продажи горящих туров в Анталью
Геленджик на грани забастовки: вода в городе подаётся всего на 1-2 часа в день
Авто
С 24 августа ОСАГО подорожает: учтут детей, кредиты и даже цвет авто
Адвокат объяснил, что делать, если вас штрафуют за багажник на крыше
Лидер Движения автомобилистов выступил за отмену ОСАГО из-за мизерных выплат
"Зоны регулируемой стоянки" в Москве – ещё один капкан и разводка автовладельцев
Недвижимость
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Свежий номер
Юрий Дмитриев // Фото: YouTube, видео в статье: Павел Зубов
Быков – Дмитриеву: Прошу, доживите до момента, когда ваших убийц назовут по именам
Фото: Global Look Press
Розовые маски для Мутко и главы ВТБ Костина обойдутся в 40 млн рублей
Дмитрий Захарченко // фото в статье: агентство «Москва»
13 квартир "полковника Захарченко": чем закончится спор родственников и государства
Фото: Instagram
"Навальный станет президентом России в изгнании": Радзиховский раскрыл планы Меркель
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Виссарион – суперзвезда: как жил арестованный "сибирский бог" и кому он помешал

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Исполнитель главной роли Александр Петров и режиссер Илья Учитель // фото в статье: киностудия «Рок»
Режиссер Илья Учитель:
Стрельцов не виноват, его оговорили
Фото в статье: кадры из фильма "Дорогие товарищи"/скриншоты с YouTube
Долин о "Дорогих товарищах":
Кончаловский снял самый жгуче современный фильм года
Фото: Global Look Press
Глеб Павловский:
Белорусская нация – то, чего нет в России. Люди, решающие судьбу страны
Фото: личный архив Ильи Колосова
Телеведущий Илья Колосов:
Лукашенко находится в иной реальности
Евгений Цыганов // фото: Global Look Press
Евгений Цыганов:
Если уж требуют сердца перемен, то, значит, пришло им время
Фото: Instagram
"Роскошно": Мария Горбань на коленях в нижнем белье восхитила фанатов
Фото: скриншот "Исповеди"
Индюк, любящий себя и деньги: Линда полила грязью Максима Фадеева
Фото: Global Look Press
"Тарзан не спал с Шульженко!": Королева узнала всю правду о "пьяной измене" мужа
Фото: Instagram
"Пусть Собянин Путина посадит на самоизоляцию!": Садальский об указе мэра для пожилых
Фото: Instagram
"Показала своих девочек": Настасья Самбурская заворожила фанатов видом на грудь
Фото: Юлии Барсуковой
Эксперты рассказали, как сортируют мусор в Европе
Фото из личного архива
Монологи о шансоне. Часть 9: Александр Маршал
Возможности истребителей МиГ-23, отремонтированных ЛНА, объяснил военный эксперт
Фото: depositphotos
Отпраздновали и... немедленно выпили: забайкальские "трезвенники" дружат селами
Фото: Global Look Press
Сила вакцины: как США готовятся контролировать мир с помощью вирусов
^