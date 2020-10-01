"Яндекс" пообещал помочь таксисту из Минска, который спас человека от силовиков

В «Яндекс.Такси» ответили на набравшую 30 тысяч подписей петицию с просьбой наградить водителя, который совершил «героический» поступок, защитив от силовиков молодого человека. Сервис окажет ему всю необходимую поддержку.

Напомним, что инцидент, о котором идет речь, произошел в Минске во время акции против тайной инаугурации Александра Лукашенко. Мужчина, убегая от силовиков без опознавательных знаков, сел в такси, стоявшее на светофоре, а водитель, увидев погоню резко выехал из ряда, несмотря на ломившихся «правоохранителей» и уехал оттуда.

«Денег с меня водитель не взял ни за поездку, ни за ущерб. Я очень благодарен таксисту, потому что если бы не он, то неизвестно, где бы я сейчас был», — рассказывал убегавший парень TUT.BY, отметив, что таксист сам окрикнул его словами: «Давай, ко мне запрыгивай!»

Белорусы попросили наградить «водителя-героя». В ответ в «Яндекс.Такси» пообещали помочь ему в случае преследования со стороны силовиков, но награждать не стали, написав, что якобы не смогли выяснить, кто это был:

«Спасибо за переживания о водителе, мы думаем, что он в курсе и очень тронут. Мы не знаем, кто это был — определить номер машины по видео невозможно, а судя по сообщениям в СМИ, водитель был не на заказе. Но мы будем готовы помочь ему, если это потребуется», — ответили в пресс-службе сервиса.

Напомним, что сама российская компания «Яндекс» также имеет печальный опыт взаимодействия с сотрудниками силовых ведомств Беларуси: после начал протестов в их минский офис пришли вооруженные люди в черном, а вскоре после этого корпорация начала эвакуировать часть сотрудников с территории страны.