У Мосметро требуют продлить работу центра мобильности для людей с инвалидностью

Директор фонда «Дом с маяком» Лиза Мониава назвала дискриминацией тот факт, что метро доступно для маломобильных людей только с 7 до 20 часов.

«Важно теперь расширить время работы центра мобильности так, чтобы люди с инвалидностью могли пользоваться метро наравне со всеми остальными и не были ущемлены в правах», — цитирует общественницу Агентство социальной информации.

Центр обеспечения мобильности пассажиров предоставляет людям, имеющим проблемы с передвижением (в том числе передвигающимся на коляске), инспекторов, которые позволяют безопасно передвигаться по метрополитену от входа до выхода.

Но обеспеченность ими в подземке короче времени работы метрополитена на 6,5 часов. Согласовывать получение услуги нужно за 24 часа.