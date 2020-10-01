Половина россиян не намерены заводить детей. Причины: нет желания, жилья и денег

Опрос Аналитического центра НАФИ показал, что для того, чтобы согласиться завести ребенка россиянам в среднем нужен дополнительный доход в 58 тысяч рублей в месяц: в крупных городах просят 73 тысячи, а в селах — 48 тысяч. Плохое финансовое положение является главным барьером для рождения детей.

«Результаты исследования наглядно демонстрируют тренд к осознанному деторождению: устойчивое материальное положение, комфортность жилищных условий и баланс между карьерными планами и семейными обязанностями становятся ключевыми факторами для принятия решения о рождении ребенка», — поясняет ТАСС замглавы отдела социоэкономических исследований НАФИ Ирина Гильдебрандт.

Всего детей заводить не собираются 46% россиян от 18 до 45 лет. Есть такое желание лишь у 42%. При этом чаще всего граждан останавливают сложности с деньгами (24%), отсутствие партнера (15%) и плохие жилищные условия (12%). Также среди вещей, которые останавливают от деторождения, называют отсутствие такого желания, приоритет в пользу карьеры, а также возможные проблемы со здоровьем.