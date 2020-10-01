МИД Украины выступил против призыва крымчан в армию РФ

На сайте МИДа Украины опубликован текст с протестом против начала военного призыва в Крыму и в Севатополе.

Дипломатическое ведомство настаивает, что Россия не имеет права призывать в армию жителей региона.

«Согласно международному гуманитарному праву, в частности, Конвенции о защите гражданского населения во время войны, государству-оккупанту запрещается принуждать лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, а также оказать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию», — цитирует обращение ТАСС.

Ранее в штабе Южного военного округа начальник Константин Запотоцкий подтвердил, что текущей осенью более трех тысяч молодых людей из Крыма и Севастополя будут призваны в армию РФ.