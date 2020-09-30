Прокуратура требует заблокировать сайт ЛГБТ-организации за опрос о школьной травле

В Петербурге прокуратура Центрального района потребовала заблокировать сайт «Российской ЛГБТ-сети». Соответствующий иск подан в Смольнинский районный суд, пишет «МБХ медиа».

Иск был зарегистрирован к финансовому оператору правозащитного сообщества — благотворительному фонду «Сфера». 17 сентября судья Татьяна Чистякова оставила иск без движения по причине «недостатков при принятии заявления к производству».

Надзорное ведомство потребовало ограничить доступ к адресу на том основании, что на нем проводился опрос о травле ЛГБТ-подростков в школах.

Основание для разбирательства подкреплялось «суждением» ректора Академии постдипломного педагогического образования Степана Жолована, который утверждает, что опрос «внедряет в сознание тех, кто в нем участвует, ЛГБТ-ценности как норму». В ЛГБТ-сети отмечают, что это не заключение специалиста и не экспертиза.