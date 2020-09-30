Пользователи Facebook смогут отправлять сообщения в Messenger, сидя в Instagram

Пользователи Instagram и Messenger смогут общаться друг с другом, не переключаясь между приложениями. Об этом говорится в релизе Facebook, посвященному новому обновлению. Сообщения можно будет отправлять из одной социальной сети в другую, при этом отмечается, что «лучшие функции Messenger» таким образом будут доступны и пользователям Instagram, однако решение об интеграции люди смогут самостоятельно.

Кроме это Facebook добавляет десять новых функций, доступных пользователям приложений. Среди нововведений так называемые «селфи-стикеры», которые будут объединять в себе смайлы, селфи и бумеранг (короткие зацикленные видео идущие от начала до конца, а затем наоборот). Функция Watch Together позволит пользователям одновременно звонить друг другу и вместе смотреть видео в режиме IGTV. Сообщения теперь можно будет настроить так, чтобы они удалялись после того как их прочтут.

В Instagram будет можно пересылать сообщения, отвечать на конкретные сообщения, делать сообщения анимированными, выбирать цвета и темы чатов. Появятся пользовательские эмодзи, а контакты можно будет банить.

Нововведения появятся только в нескольких странах, однако вскоре их планируется ввести по всему миру, уточняют в Facebook.