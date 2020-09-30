"Похороны" Владивостока у гранитных лавочек заинтересовали губернатора и прокуроров

Установленный во Владивостоке гранитные лавочки, вазоны и урны за 10,8 миллионов рублей, привлекли внимание не только жителей, которые, как писал Sobesednik.ru, накануне устроили возле них похороны города, чувства прекрасного и здравого смысла, но и главы Приморья Олега Кожемяко. «Подтянулась» и региональная прокуратура.

«Последнее ваше "творчество" — скамейки в виде саркофагов, и дело даже не в их внешнем виде. Вы бы подумали, кто станет сидеть на мраморе, особенно при нашем климате? С кем согласованы эти проекты, кто готовил техзадание, проект? Жители оценили вашу работу траурным венком»,

— приводит пресс-служба слова губернатора.

Он призвал уволить всех чиновников, ответственных за согласование этого градостроительного перформанса и поручил создать специальный орган, который будет состоять из архитекторов и людей, обладающих должной компетенцией для согласования проектов по благоустройству города.

После заявления губернатора краевая прокуратура возбудила проверку проведенной муниципалитетом закупки гранитных сооружений. Ведомство собирается проверить действия чиновников и законность проведенного тендера.