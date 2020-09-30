Памфилова уволила высокопоставленного чиновника ЦИК, ответственного за капчу

Глава Федерального центра информатизации Центризбиркома Михаил Попов был уволен согласно распоряжению главы ЦИК Эллы Памфиловой. На эту должность назначен его бывший заместитель Александр Сокольчук, передает Znak.com.

Решение о смене руководителя подразделения было принято из-за многочисленных жалоб на капчу, введенную на сайте ЦИК, содержащем результаты голосования, которая, по мнению многих экспертов, крайне негативно повлияла на прозрачность прошедших 13 сентября выборов.

«[Попов] сразу мне сказал, что берет ответственность на себя как мужчина, как офицер. (…) Я с большим уважением отношусь к этому решению, считаю, что он поступил именно так, как и должен поступать как руководитель, который взял [на себя] всю ответственность за действия своих подчиненных, за то, что произошло с капчей. Это заслуживает огромного уважения», — прокомментировала увольнение сама Памфилова. Она также отметила, что намерена продолжать сотрудничать с Поповым.

Ранее Sobesednik.ru писал, что глава ЦИК на встрече с экспертами пообещала отменить ввод капчи при каждом переходе, оставив его лишь на главных страницах. Она также действительно пообещала сделать кадровые выводы из-за этого инцидента.