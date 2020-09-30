На полицейских, отобравших у курящего школьника 8 тысяч, могут завести дела

Главред российской редакции журнала Cosmopolitan Екатерина Великина в своем Facebook рассказала об инциденте, произошедшем с ее 16-летним сыном.

Со слов подростка, около него остановилась машина ППС и правоохранители окликнули молодого человека, но тот испугался и начал убегать. Ему вслед крикнули, что будут стрелять и отобьют почки.

Нагнавшие подростка сотрудники стали угрожать ему и предложили оплатить «какой-нибудь штраф», чтобы его не поставили на учет и не повезли в участок «искать всякое». В итоге подросток отдал им 8 тысяч рублей, которые были выделены ему на репетиторов.

Председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в разговоре с радио «Говорит Москва» предупредил, что подросток мог оговорить сотрудников, поскольку потратил деньги не по назначению. Однако, если факт вымогательства подтвердится, то это чревато уголовным делом для полицейских.

«Здесь вообще тюрьма светит, если будет доказательная база, если он записал хотя бы на диктофон или по видеокамерам можно посмотреть. Что они бежали за ним, задерживали, что там было. Если это будет сделано службой собственной безопасности, то тогда этих полицейских посадят», — говорит Пашкин.