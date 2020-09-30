На пенсию по-прежнему можно будет выйти на два года раньше – проект бюджета

Проект бюджета Пенсионного фонда РФ содержит возможность досрочного выхода на пенсию для граждан, признанных безработными. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает «Российская газета».

В ПФР пояснили, что на пенсию россияне смогут выйти на два года раньше срока в случае, если они потеряли работу и не смогли найти новую. При этом человек не должен увольняться самостоятельно – условие действует только если его сократили либо если он потерял работу из-за закрытия организации.

Как будет определяться, в состоянии ли россиянин найти работу, не уточняется, однако в ведомстве пояснили, что это находится в компетенции центра занятости. «Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости», – сказали в пенсионном фонде, – а значит, в первую очередь, для этого необходимо встать на биржу труда».

Другим необходимым условием является наличие трудового стажа в 25 или 20 лет для мужчин и для женщин соответственно, а пенсионный коэффициент, исходя из норматива на 2020 год, должен быть не меньше 18,6 пункта.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Федерация независимых профсоюзов России предложила отменить накопительную часть пенсии.