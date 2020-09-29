Во Владивостоке у лавочек за 10 млн "похоронили" город, вкус и здравый смысл

Жители Владивостока провели акцию, посвященную установке на центральной площади 10 гранитных лавочек, вазонов и урн общей стоимостью более 10,8 миллионов рублей.

Люди принесли туда гвоздики, венки «Комфортной городской среды», установили табличку об «умершем здравом смысле». Сроки жизни обозначили с 1860 (дата основания города) по 2020 годы. Как сообщает PrimaMedia, среди надписей также были «Эстетика. Помним. Скорбим» и «Некрасиво, Гуменюк!» Последняя посвящена главе Владивостока Олегу Гуменюку.

По мнению горожан, такие лавочки хорошо бы вписались в интерьер кладбища, где гранитом пользуются довольно часто.

Агентство отмечает, что это уже не первое резонансное решение администрации города по вопросам благоустройство, которое резко критикуют жители. Ранее горожане заявляли о «дурновкусии» из-за лавочек-роялей и вазонов из пластика, установленных в центре Владивостока.