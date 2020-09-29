В Архангельске силовики вломились в квартиру к главе местного штаба Навального

Полиция Архангельска провела обыск у координатора регионального штаба Алексея Навального Андрея Боровикова.

Как пишет «Новая газета», около восьми утра силовики начали ломиться в квартиру оппозиционера, затем они вскрыли дверь, предъявив судебную санкцию на обыск и изъятие компьютерной техники.

Уточняется, что следственные действия проводятся по уголовному делу об изготовлении и распространении порнографии, якобы размещавшейся на странице активиста во «Вконтакте». Дело по 242 статье УК возбуждено в отношении неустановленного лица, сам Боровиков пока находится в статусе свидетеля.

Ранее координатору штаба Навального назначали штраф по административному делу о пропаганде наркотиков. Тогда речь шла о юмористических роликах, опубликованных много лет назад на странице Боровикова. В сентябре 2019-го Октябрьский районный суд Архангельска признал Боровикова виновным по статье 212.1 УК («Неоднократные нарушения установленного порядка проведения акции»), назначив наказание в виде 400 часов обязательных работ.