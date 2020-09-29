Московская мэрия ограничила продажу алкоголя в барах и кафе в жилых домах

В Москве предприятия общепита, расположенные на территории жилых домов, больше не смогу продавать алкоголь, если площадь их зала меньше 20 квадратных метров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство столицы. Соответствующий указ сегодня подписал мэр Сергей Собянин.

«Корректировка требований к подобным заведениям была продиктована многочисленными жалобами москвичей, которым работа "наливаек" доставляла дискомфорт», — отмечает пресс-служба руководства города, подчеркивая, что подобные заведения также занимались торговлей алкоголем и в ночное время, однако по правилам общепита, то есть исключительно на розлив.

При этом уточняется, что при расчете площади помещения общепита не будут учитываться «сцена, вестибюли, коридоры, гардеробные, детские игровые комнаты, подсобные и иные помещения», в которых клиенты не имеют возможность потреблять пищу и напитки.