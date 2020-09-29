Кадырова номинировали на одну из категорий премии мира, учреждненной INSPAD

Исполнительный комитет Европейского мусульманского форума выдвинул главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова на 25-ю международную премию мира (International Peace Awards 2020), которую учредил Институт Мира и Развития (INSPAD).

Он участвует в конкурсе в одной из категорий. Об этом говорится на сайте организации.

Как пишет государственный телеканал «Грозный», Кадырова отмечают за его особый вклад в «развитие международных отношений, гуманитарных и образовательных программ, а также межконфессиональных отношений»

Отмечатеся, что номинантом выбирают пять тысяч послов мира и более двенадцати тысяч членов из разных стран. Выдвинувший Кадырова комитет ЕМФ представляет интересы мусульманского населения в странах Евросоюза.