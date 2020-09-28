Военное положение в Азербайджане и арестованный депутат в РФ. Главное к утру 28 сентября

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о введении на территории страны военного положения, пишет «Интерфакс». Также в ряде райнов вводится комендантский час в период с 21:00 до 6:00 по местному времени.

Теперь в ночное время гражданам будет запрещено перемещаться по городу как пешком, так и на автотранспорте, если у них нет дополнительного разрешения, подтвержденного документом. Все меры предпринимаются в связи с обострением карабахского конфликта.

Страны обвиняют друг друга в военной агрессии на территории Нагорного Карабаха. В Армении также было объявлено военное положение и мобилизация.

Министерство обороны Нагорно-Карабахской республики сообщает о гибели 31 человека в результате военных столкновений.

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев тем временем комментирует решение ряда стран о непризнании Александра Лукашенко победителем выборов президента в Беларуси.

«На мой взгляд, это пример недобросовестного отношения, нарушения практики партнерских отношений и безусловного вмешательства во внутренние дела страны, попытка давать те оценки, которые суверенное государство не заслуживает», — цитирует Мезенцева ТАСС.

В Иркутской области задержан депутат местного ЗакСа Андрей Левченко, которого подозревают в хищении средств фонда капитального ремонта при проведении торгов на закупку лифтового оборудования в 2017 году. У иностранной организации было закуплено оборудование на 167 миллионов.

Всего в деле несколько инцидентов, когда создавались компании с завышенной стоимостью лифтового оборудования. Общий ущерб превысил 185 миллионов рублей.