Уволенный Красновым прокурор заплатит 150 тысяч за нападение на полицейского

Мосгорсуд прекратил уголовное дело против бывшего замначальника управления обеспечения безопасности Игоря Мыльникова. За нападение на полицейского ОМВД «Филевский парк» мужчина заплатит 150 тысяч рублей штрафа, передает ТАСС.

Сотрудник надзорного ведомства был задержан за дебош в пьяном виде неподалеку от своего дома. «Ты меня знаешь? Пробей, загугли», — заявлял он полицейскому перед тем, как напасть на него.

Позже Мыльников был уволен по указанию генпрокурора Игоря Краснова. В районном суде он признал свою вину и раскаялся. В прошлом году Мыльников был награжден почетным знаком «Почетный работник прокуратуры».