Twitter без объяснений удалил из поисковой выдачи аккаунт "РИА Новости"

Пользователи, которые не были подписаны на страницу «РИА Новости» в соцсети Twitter, теперь не смогут найти ее.

Как сообщает само агентство, сервис удалил из поисковой выдачи его аккаунт. Отмечается, что ранее Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.

В МИА «Россия сегодня» подобные действия назвали цензурой. «На наши запросы соцсеть никак не реагирует и не объясняет свои решения», – говорится в заявлении пресс-службы агентства.

В августе Twitter сообщил, что будет маркировать аккаунты СМИ, которые находятся под контролем властей.