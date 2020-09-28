Сожительница погибшего в ДТП с Ефремовым требует отменить приговор артисту

Гражданская жена Сергея Захарова, ставшего жертвой аварии с Михаилом Ефремовым, потребовала отменить приговор актеру.

Об этом рассказала пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая, передает РБК. По ее словам, представитель гражданской супруги Захарова Ирины Стерховой указал на то, что суд отказался рассмотреть повторное ходатайство о признании Стерховой потерпевшей. Это, по мнению защиты, является нарушением и влияет на «законность и обоснованность приговора», в связи с чем его необходимо отменить и направить дело на новое рассмотрение.

Между тем сам актер, осужденный на восемь лет колонии, лично обжаловал приговор, пишет «РИА Новости». В своей жалобе Ефремов признал вину, раскаялся и пожаловался на давление со стороны бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

Напомним, потерпевшими по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова признаны четыре человека: жена Сергея Захарова Маргарита, два сына, а также его брат. Ранее Стерхова обращалась в суд с жалобой на бездействие следствия, которое не стало признавать ее потерпевшей.