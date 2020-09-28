Создатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов скончался в возрасте 96 лет

Советский и российский правозащитник, основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов умер на 97-м году жизни.

Как сообщается на сайте организации, Орлов скончался накануне, 27 сентября. «Физик, правозащитник, мыслитель, он прожил долгую и активную жизнь, до последней возможности преподавая любимую физику и продолжая оставаться на связи с правозащитным движением», – отмечается в сообщении.

Юрий Орлов родился 13 августа 1924 года. Закончив физический факультет МГУ, он поступил на работу в Институт теоретической и экспериментальной физики АН СССР. В 1976 году группа общественных деятелей-диссидентов во главе с Орловым основала Московскую Хельсинкскую группу.