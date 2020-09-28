Мигранту назначили 350 тысяч компенсации за пытки в полиции Оренбурга

В Оренбурге Ленинский районный суд взыскал в пользу трудового мигранта из Азербайджана Муфшига Гулиева 350 тысяч рублей за незаконное преследование и пытки. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на «Комитет против пыток».

В 2018 году в здании УМВД Гулиева и двух мясников из Азербайджана пытали, требуя признаться в убийстве 35-летнего бизнесмена и его 7-летнего сына.

Против мигрантов использовали электрошокер, душили их пакетами, а также использовали форму пытки «ласточка». Гулиев в итоге дал признательные показания, но спустя два месяца с него сняли статус подозреваемого из-за наличия алиби.

Другому пострадавшему назначили компенсацию еще в мае. Ему присудили 100 тысяч рублей. Следственный комитет девять раз отказывал в возбуждении дела по этому кейсу.