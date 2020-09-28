Главред NEXTA объявил об уходе из проекта, пообещав "много чего интересного"

Главный редактор Telegram-канала NEXTA Live Роман Протасевич сообщил о том, что покидает проект.

В соцсетях журналист написал, что со вчерашнего дня не имеет отношения к каналу. «С экранов ваших девайсов я ухожу ненадолго. Впереди ещё много чего интересного. Так что, как говорится, не переключайтесь», – приводит «Дождь» слова Протасевича. По его словам, решение он принял самостоятельно, оно не было спонтанным.

Telegram-канал NEXTA Live, который активно освещает протесты в Беларуси, был основан Степаном Путило. Против него возбуждено дело о массовых беспорядках (статья 293 УК РБ). Сейчас Путило, объявленный белорусскими властями в розыск, проживает в Польше.