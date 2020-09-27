Синоптики обещают, что "бабье лето" продлится ещё пару дней в начале октября

Главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 29 сентября, во вторник в Москву снова придет «бабье лето» в виде антициклона. Температура будет держаться на отметке в 18 градусов тепла как минимум 5-7 дней, захватив таким образом и первые дни октября.

«В дневные часы потеплеет до +18, то есть произойдет реинкарнация "бабьего лета"», — сказал эксперт в комментарии РБК.

При этом, по словам директора программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы РФ Алексея Кокорина, длительное потепление и небольшое количество осадков осенью говорит о том, что шансы декабря стать теплым и бесснежным возрастают.

Напомним, что с 28 сентября в Москве начнется отопительный сезон. Его преждевременно распорядился начать мэр Сергей Собянин, заявив, что пожилым людям необходимо организовать максимально комфортную самоизоляцию.