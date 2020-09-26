«ВКонтакте» совместно с музейщиками создали викторину о жизни глухих

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила на своей площадке «Клипы» так называемую AR-викторину о жизни людей с нарушением слуха, пишут «Известия».

Используя фронтальную камеру, человек должен отвечать на поступающие вопросы жестами «да» (большой палец вверх) и «нет» (большой палец вниз).

Пользователям предлагают ответить на вопросы из жизни людей с особенностям слуха: могут ли они просыпаться по будильнику, слушать музыку, стоит ли повторять фразу громче, если человек ее не расслышал.

Разработкой интерактивного продукта занимались сотрудники инклюзивных отделов Политехнического и Пушкинского музеев, музея «Гараж», а также общественной организации «Перспектива».

Ежегодно в мире в последнюю неделю сентября проходит Неделя глухих. В этом году темой недели стала защита национальных жестовых языков — в мире их более 200 — и борьба с дискриминацией глухих граждан.