В Пензе завели дело на активиста за то, что он ударил напавшего на него мужчину

В городе Пензе завели дело на активиста Альберта Герасимова, который задержал мужчину, облившего его тремя литрами краски. Об этом пишет портал «7х7».

История Герасимова началась в апреле, когда она написал на заборе губернатора Ивана Белозерова требование убрать ограждение, поскольку «это общественная дорога». Активист ссылался на кадастровую карту Росреестра, где спорный участок обозначен как муниципальная дорога.

Позже на Герасимова напали двое мужчин, облив его краской. Одного из них активист задержал и передал полиции, но в МВД не нашли состава преступления. Вскоре уголовное дело на самого Герасимова – за нападение на облившего его краской мужчину. Разбирательство началось по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

На очной ставке мужчина, «уронивший» на активиста краску, представился как Аюб Арсамурзаев, экс-сотрудник полиции, участник двух чеченских кампаний. Он утверждал, что случайно пролил краску на гражданина, поскольку тот вел себя агрессивно – банка опрокинулась и открылась во время потасовки. До этого ведро с краской его попросила выкинуть знакомая.

В полиции считают, что Герасимов избил Арсамурзаева «на почве внезапно возникших неприязненных отношений, используя в качестве оружия пластиковое ведро».

«Считаю, что напасть на меня его попросили люди из окружения губернатора либо сотрудники отдела полиции по борьбе с экстремизмом», – пояснял Герасимов журналистам.