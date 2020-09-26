Иностранные организации не смогут получать гранты на переподготовку госслужащих

Подготовлены новые требования для образовательных организаций, которые могут быть допущены до реализации переподготовки государственных служащих, пишет «Парламентская газета».

Так, с 26 сентября этой деятельностью могут заниматься только российские образовательные конторы, но не иностранные.

Также организация не должна иметь задолженности перед бюджетом. По окончании образовательного курса компания должна предоставить в Минтруд отчеты о проделанной работе. В случае невыполнения этого требования возлагается обязательство о возвращении суммы государственного гранта.