Активисты сообщают о закрытии психоневрологических интернатов в Москве на карантин

Организатор движения «STOP ПНИ» Мария Сиснева сообщила «Новой газете», что в столичных психоневрологических интернатах вновь начинают вводить карантинные ограничения.

Так, в интернат №34 волонтеров уже не пускают, им разрешено лишь передавать вещи через сотрудников. В ПНИ №25 ограничения ввели более двух недель назад, объяснив это решение рекомендациями со стороны департамента труда и социальной защиты города. Аналогичная ситуация – в ПНИ №13.

Волонтеры и сотрудники помогающих НКО обеспокоены тенденцией, поскольку в предыдущий карантинный период в интернатах значительно ухудшились условия содержания.

В «STOP ПНИ» уверены, что присутствие волонтеров в интернатах с соблюдением всех мер безопасности не повлияет на эпидобстановку в учреждениях в худшую сторону.

За минувшие сутки в Москве выявлено 1 792 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб.