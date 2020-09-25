В США сообщили о втором за полгода случае смерти участника шоу "Я вешу 300 кг"

Скончалась участница американского реалити-шоу «Я вешу 300 килограммов» (My 600-lb Life) Колиеза МакМиллиан.

Как пишет издание TMZ, женщина умерла на 42-м году жизни. У нее были осложнения после операции по снижению веса. Точная причина смерти пока неизвестна.

У погибшей осталось четверо дочерей.

Ранее близкие Колиезы сообщали, что ее состояние постепенно улучшается, однако восстановление потребует длительного времени.

Весной этого года стало известно о смерти другого участника этого же реалити-шоу, 49-летнего Джеймса Кинга.