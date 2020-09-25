В Белгороде ПНИ требует от фонда удалить нелицеприятную историю об учреждении

В Белгородской области местный психоневрологический интернат подал в суд на фонд «Каждый особенный», передает Агентство социальной информации. Причиной стала публикация истории о лишении опекунских прав матери 21-летнего парня с ДЦП.

Ранее Sobesednik.ru рассказывал, как местной жительнице Оксане Ищенко стали угрожать подать сына в розыск, поскольку она отказалась возвращать его в ПНИ, хотя ранее подписала контракт на три года о проживании. Ищенко утверждает, что при оформлении документов ее не предупредили, что право опеки также переходит учреждению.

До этого гражданка обращалась в ПНИ по программе «Передышка». Женщине необходимо было по работе покидать родной город. Но посуточная оплата сильно сказывалась на бюджете семьи. Так, было решено оформить трехлетний контракт, по которому 75% от пенсии молодого человека шло на счет ПНИ.

Также Оксана Ищенко жаловалась, что сыну не предоставлялась обещанная программа реабилитации. Его лишь кормили и обеспечивали комнатой для проживания.

В ПНИ потребовали удалить публикацию с этой историей на сайте фонда, признать информацию недействительной и порочащей деловую репутацию, а также опубликовать опровержение и выплатить учреждению 20 тысяч рублей судебных издержек.

В фонде намерены предоставить суду всю подтверждающую информацию.