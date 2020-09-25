SuperJob: Россияне против локдауна и морально не готовы к российской вакцине

Две трети россиян не готовы пробовать на себе российскую вакцину, а введение ограничений в связи с ухудшением эпидемиологических показателей поддерживают лишь 16% опрошенных SuperJob. Против локдауна выступают 57% респондентов, а 27% затрудняются ответить. В марте этого года за карантин выступали 40%, а против лишь 35%.

При этом нет ярко выраженных расхождений между ответами жителей разного возраста или с разными уровнями дохода, хотя опрошенные до 24 лет реже (в 43% случаев) выступают против самоизоляции и чаще других не могут ответить на вопрос.

Число тех, кто согласен привиться разработанной российскими учеными вакциной от коронавируса, с каждым месяцем падает: сейчас оно минимально: 10% говорят «да» и 24% — «скорее да». Вариант «скорее нет» выбирают 33%, столько же отвечают «однозначно нет».

Скриншот результатов ответа на вопрос о готовности привиться российской вакциной

При этом желание испробовать вакцину растет пропорционально росту доходов респондентов. Такая же динамика и с возрастом, с уточнением, что группа россиян до 24 лет показывает результаты, схожие с группой «45 и старше», а представители промежуточных возрастов заметно «проседают».