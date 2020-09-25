Собянин поручил усилить контроль за перчатно-масочным режимом в Москве

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве и появлением сезонных болезней Сергей Собянин, возглавляющий мэрию, настаивает, что исполнительная власть должна следить за соблюдением уже существующего подзаконного акта об обязательном ношении масок и перчаток.

Градоначальник поручил усилить контроль за исполнением своего указа, который был введен ещё весной. Отметим, что к началу лета москвичи зачастую стали игнорировать введенные властями ограничения. Сейчас это хотят исправить, однако никаких новых формальных ограничений не вводится.

Собянин призывает обеспечить исполнение правила, по которому гражданам нельзя находится в общественном транспорте, на рабочих местах и в магазинах без масок и перчаток, передает «Интерфакс». Также напоминается о необходимости соблюдения социальной дистанции и ограничениях, которые наложены на работодателей (проверки на коронавирус, измерение температуры и прочее).

Ранее сегодня мэр объявил, что с понедельника пожилым москвичам и людям, страдающим хроническими заболеваниями, стоит вновь уйти на самоизоляцию. Им и всем, кто может это сделать, рекомендуется перейти на удаленную работу. Никаких формальных ограничений не вводится.