Силовики задержали главу комитета по рекламе Новосибирска, причина не уточняется

В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов задержали главу городского комитета по рекламе Дмитрия Лобыню.

Суть предъявленных чиновнику обвинений пока неизвестна, пишет Tayga.info. Предположительно, его задержали сотрудники ФСБ.

Издание отмечает, что на недавних выборах в городской совет Новосибирска Лобыня баллотировался от КПРФ по округу №40. В ходе избирательной кампании кандидат от независимой коалиции «Новосибирск 2020» Хельга Пирогова обвинила его в краже согласованного агитационного баннера с фасада здания. По итогам голосования Лобыня проиграл мандат Пироговой. Помимо этого, в августе местные жители заподозрили чиновника во взяточничестве.