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Джефф Безос объявил об открытии бесплатного детского сада под Сиэтлом

Общество
14:34, 25 сентября 2020

Джефф Безос объявил об открытии бесплатного детского сада под Сиэтлом
Global Look Press
Global Look Press

Глава Amazon Джефф Безос рассказал, когда заработает первая «Академия Безоса», которая войдет в сеть бесплатных детсадов.

Как пишет «Век», детское учреждение, расположенное примерно в 18 милях к югу от Сиэтла, откроет свои двери для воспитанников 19 октября.

Занятия для малышей в возрасте от трех до пяти лет будут проходить пять дней в неделю, при этом предпочтение при приеме будет отдаваться детям из малоимущих семей.

Сообщается, что проект финансируется через фонд Bezos Day One Fund, который открылся в 2018 году.

В этом году акции Amazon выросли более чем на 62%, состояние Джеффа Безоса увеличилось на несколько миллиардов долларов, бизнесмен направляет миллионы на благотворительность. При этом сотрудники корпорации жалуются на плохие условия труда и отсутствие средств защиты от COVID-19, отмечает издание.

Рубрика: Общество

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