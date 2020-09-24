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В Казахстане заменят смертную казнь на пожизненный срок

Общество
14:00, 24 сентября 2020

В Казахстане заменят смертную казнь на пожизненный срок
Global Look Press
Global Look Press

МИД Казахстана сообщил о полном отказе государства от смертной казни, пишет «Новая газета». Для этого постпред Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол Международного пакта о гражданских и политических правах.

О намерении привести в соответствие с международными нормами уголовное законодательство ранее говорил президент страны Касым-Жомарт Токаев во время 75-й сессии Генассамблеи ООН.

При этом де-факто смертная казнь не применяется в Казахстане еще с 2003 года. Экс-президент Нурсултан Назарбаев в тот год подписал мораторий на исполнение 536 смертных приговоров. При этом приговоры к смертной казни продолжали назначать, но фактически их заменяли на пожизненные сроки.

Последний смертный приговор был вынесен в 2016 году убийце десяти человек из Алматы.

В России смертная казнь не применяется с 1996 года, хотя де-юре такая форма наказания присутствует, но заменяется на пожизненное заключение.

В декабре прошлого года депутат ГД Сергей Иванов предложил заменить смертную казнь на пожизненное заключение в одиночной камере, чтобы ужесточить содержание людей, отбывающих срок по самым тяжким статьям. Пока они подвергаются наказанию наравне со всеми, но без перспективы освобождения.

Рубрика: Общество

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