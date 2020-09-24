Путин заявил о высокой конкуренции на выборах и пользе трехдневного голосования

Президент РФ Владимир Путин заявил, что выборы, которые проходили 11-13 сентября, были в высокой мере конкурентными. Этому, по его словам, способствовало большое число партий, которые приняли в них участие.

«Отмечу, что выборы прошли с высоким уровнем конкуренции, был представлен самый широкий спектр партий, кандидатов», — приводит его слова ТАСС.

Также он заявил, что на избирательных участках соблюдались все необходимые противовирусные меры, а трехдневное голосование позволило сделать так, чтобы проголосовали те, кто обычно голосовать не ходит. Отметим, что трехдневное голосование вводилось именно под предлогом борьбы с коронавирусом.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, говоря о результатах губернаторских выборов, отмечал безальтернативность кандидатов от власти, а их соперников называл «статистами».

В результате выборов глав 18 регионов не состоялось ни одного второго тура, никто из них не получил меньше 60%, а многие набрали существенно больше голосов (в процентном соотношении), чем сам Владимир Путин на выборах 2018 года.