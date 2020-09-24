Молодежь до 20 лет сможет пообщаться с психологом о сексуализированном насилии

Питерский проект «Тебе поверят» запустил программу психологической поддержки для молодых людей, переживших изнасиловние, домогательства или попавших в систему секс-трафика (вебкаминг, проституция). Помощь доступна для молодых людей до 20 лет.

Специалисты психологической команды «Тебе поверят» работают с травмами, нанесенными партнерами, сверстниками и взрослыми. Этот опыт становится причиной депрессии, апатии, тревоги, проблем с самооценкой и других психологических багов.

Координаторка проекта Ксения Шашунова пояснила «Таким делам», что работа с подростками и молодыми людьми важна, поскольку травмирующий опыт серьезно влияет и на будущие житейские перспективы человека.

«Около двух лет мы работаем со взрослыми людьми, которые пережили сексуализированное насилие в детстве и подростковом возрасте. Через истории, рассказанные нам много лет спустя, мы особенно остро чувствуем, как важна и необходима была помощь в подростковом возрасте», — говорит Ксения Шашунова.

На сайте проекта уточняется, что любая клиентка может рассчитывать на десять встреч с помогающим специалистом. Для запроса о помощи необходимо заполнить заявку по указанной выше ссылке. Всем клиенткам гарантируется полная анонимность.

В команде «Тебе поверят» пять психологов. Все они систематически проходят супервизии и интервизии, которые позволяют им улучшать качество оказываемой помощи и профилактировать профессиональное выгорание.